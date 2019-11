Ühisrahastusportaalide kauplemiskeelud ajavad närvi mustaks

Viimase paari kuu jooksul on tekkinud ühisrahastusse täiesti uus nüanss, mille kohta ka minust kogenumad ühisrahastusinvestorid väga palju veel arvata ei oska.

Investor Toomase investeeringud Crowdestate'is. Foto: Ekraanitõmmis

Nimelt on ühisrahastusportaalid lisanud oma tööriistakasti kauplemiskeelud, et segaste asjaolude puhul investorite tegevust piirata. Esimene reaktsioon, mis mul tekib, on muidugi, et kuidas nad julgevad mind laene ostmast-müümast keelata!