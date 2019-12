Vana rebane tangib aktsiaid

Rootsi miljardäri Sven-Olof Johanssoni nime ette käib kohalikus meedias järjekindlalt aunimi vana rebane.

Ta on Rootsis neid väheseid, kelle aktsiaportfelli väärtus on vähemalt 10 miljardit Rootsi krooni, nii olen teda jälginud. Sageli on ta uudistes põhjusel, et ostab aktsiaid siis, kui teised ei julge. Nüüd on ta portfelli ostnud kõvasti rõivaketi H&M ja Swed­banki aktsiaid, kasutades ära viimaste kuude järsku hinnalangust.