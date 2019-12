Väldi laostumist: kui palju on sinu aktsiad tegelikult väärt?

Iga asi on väärt ainult seda, mida keegi teine on valmis selle eest maksma – lühiajalises perspektiivis investeerides võib selle alustõe järgimine tuua rikkuse õuele, kuid eiramine põhjustada märkimisväärse kahju.

Selleks, et mitte laostuda, on kasulik teada oma aktsiate õiget väärtust, jättes turu emotsioonide mõjul saadud hinna kõrvale. Foto: Reuters/Scanpix

Turgude ebaefektiivsus ning inimeste emotsioonid on põhjus, miks inimesed suure hulga raha teenivad või hoopiski täielikult vaesuvad. Hea spekulant saab aru, kui tema varanduse eest ollakse turul valmis rohkem maksma, kui see tegelikult väärt on, ja kasutab selle ära. Samuti püüab ta aru saada, millal on võimalik soetada head kaupa allahindlusega ning ostab seda kokku, et hiljem taas ülehinnatuna maha müüa.