Avastasin Mintoses rahalõksu

Foto: Andras Kralla

Ühisrahastusportaalis Mintos sain teada, et kui ma pole ettevaatlik, ei pruugi seal välja laenatud raha intressi teenida.

Esmapilgul on laenuäri väga lihtne: laenad muudkui raha välja, tagasi tuleb loodetavasti kogu põhiosa ja lisaks ka intressi. Olles nüüdseks juba rohkem kui aasta Mintoses laenukontoreid valinud, olen saanud teada, et tegelikkuses ei ole pilt üldse nii lihtne, ja arvestama peab ka paari lisanüansiga. Ettevaatamatusest võib tekkida hoopis selline olukord, kus sinu raha on kellelegi välja laenatud justkui tasuta – ootad tagasimakseid ja intressi samal ajal ei kogune.