Pelgan oma dividendidele surmahoopi

Üks, kes on lükanud edasi koosoleku, kus pidavat heaks kiidetama dividend, on Swedbank. Ühtlasi andis pank signaal, et juhtkond kavatseb üle vaadata läinud aasta eest välja lubatud dividendi. Foto: Liis Treimann

Keset viirusepuhangut tuleb ettevõtetel otsustada dividendide välja maksmine. Mul on esimesed kõhklused juba ka oma portfelli suhtes.

Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu on isegi aktsionäride koosoleku kokku kutsumine keeruline kui mitte võimatu, et dividendid heaks kiita. Teisalt on ettevõtetel põhjust kaaluda, kas praegu on ikka õige aeg raha välja maksta, kui viiruse taltumisest veel häid uudiseid pole ja majanduskahju aina kasvab. Äkki on ettevõtetel endal varsti seda raha vaja. Kuid ka dividendi kärpimise või ära jätmise otsus on riskantne. Turg võib seda tõlgendada kui nõrkuse märki ja vappuval börsil aktsia veel suurema surve alla panna.