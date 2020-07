Ebaõnnestunud ühisrahastusprojektid teevad mulle rõõmu

Tegevuse lõpetanud Frank.ai idufirmat juhtis praegu Rahva Raamatut juhtiv Jan Plaan. Foto: Liis Treimann

Rõõmu ei tee mitte kaotatud summad, vaid sealt saadud õppetunnid ja ühisrahastuse valdkonna küpsemine.

Laenupõhise ühisrahastuse kõrval hoian silma peal ka osaluspõhistel ühisrahastusprojektidel, peamiselt nii läbi Funderbeami kui Fundwise’i raha kaasavatel ettevõtetel. Kuna mõlema portaali ajalugu ei ole üleliia pikk olnud, siis on arusaadavalt olnud keeruline ettenägelik olla ja hinnata, kui hästi võiks ühel või teisel ettevõtmisel minna. Selgelt iga projekti müügitekst on optimistlik ja iga-aastast kõva kasvu lubav. See on ka arusaadav, sest kui asutajatel endal motivatsiooni ja optimismi ei oleks, siis miks üldse raha kaasata.