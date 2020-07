Mintose kasvunumbrid on ilusad, aga nüüdseks möödanik

Tegevusraport kiidab 2019. aastat kui senistest parimat ning praeguse pilguga jääb see ilmselt nii ka lähiaastateks. Foto: Mintos

Mintose aastaaruanne on rõõmsates toonides ja jääb mulje, et sissejuhatavad tekstid said kirja pandud enne koroonakriisi algust.

Mintose aastaaruande kaanelehel on uhkusega toodud välja huvitav fakt - majandusaasta on lausa viies, mida kajastatakse. Ei kujuta ette, et ükski traditsioonilisem ettevõte sellist numbrit rõhutaks, aga niivõrd tormilises valdkonnas nagu ühisrahastus on viis aastat juba päris pikk karjäär.