Tähelepanu, tegemist on investeerimissoovitusega

Eelmine Toomase konverents tõi taas täismaja ja jättis paljud huvilised ukse taha. Sel aastal on konverentsi võimalik jälgida ka veebi vahendusel. Foto: Raul Mee

Iga finantsinspektsiooni järelevalveametnik teab, et nii julgelt võib soovitada vaid väärtpaberit, mille positiivses tootluses saab enam kui kindel olla. Ei saa salata – minul õnnestus selline imeinstrument äsja valmis meisterdada.

Jah, jutt käib järjekorras viiendast minunimelisest konverentsist, mille programm sai just neil minutitel avalikuks. Raudkindlalt julgen soovitada sünnipäevakonverentsi pääset aga seetõttu, et olin ise taas ihu ja hingega viimasegi konverentsi detaili juures platsis.

Nii saan südamerahus öelda, et 2021. aasta konverents on määratud taas ületama kõik varasemad. Oma kaaskonnaga panime kokku programmi, mis on tõeline väärtuspomm nii alustavale kui juba edasijõudnud investorile.

Võidame aega, raha, tutvusi

Paadunud investori ja kapitalistina tean, et kõige parem asi sünnib ikka siis, kui on oma nahk ja huvi mängus. Nii ka nüüd. Palusin isiklikult väärt teadmisi, ideid ja kogemusi jagama enam kui 25 parimat investeerimiseksperti ja praktikut nii meilt kui Skandinaaviast.

Investor Toomase konverents 2021 Toimub 23. jaanuaril Kultuurikatlas Esineb ligi 30 oma ala tippu. Teiste seas: Rain Lõhmus, Rahakratt, Kristel Kruustük, Ergo Mõttus, Marcus Hernhag, Arne Kavastu Talving, Kristi Saare, Hans H. Luik, Viljar Arakas, Gerri Kodres jpt Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, ettevõtlusest, idufirmadesse investeerimisest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust Konverentsi aitavad korraldada LHV, Nasdaq Tallinn, Admiral Markets, Topauto, Redgate Capital, Funderbeam ja EstateGuru Täpsem info ja päevakava on leitav: www.investortoomas.ee Facebookis leiab ürituse kohta infot siit. Allikas: investor Toomas

Nii astuvad minu palvel meie oma Eesti investorite ja ettevõtjate kõrval üles Rootsi investeerimisässad ja bestsellerite autorid Marcus Hernhag ning Eesti juurtega Arne Kavastu Talving. End nullist finantsvabadusse töötanud investoritel on mõlemal erinevat strateegiat kasutades õnnestunud järjekindlalt turgu lüüa ja saavutada mere taga investeerimisgurude maine.

Rootsis on Marcus Hernhag ja Arne Kavastu Talving nõutud esinejad ja autorid, keda järgivad tuhanded. Foto: Erakogu

Kavastu ja Hernhagi ning nende uue aasta algul ilmuva bestselleri „Lihtne tee, kuidas investeerides rikkaks ja vabaks saada“ maaletoomisel olen jõud ühendanud LHV ja Nasdaq Tallinnaga. Ka otsustas Tallinna börs iga-aastase suure sügiskonverentsi “Tark raha” ühendada sel korral minu konverentsiga – nii ongi sündimas investeerimiskonverents, millesarnast pole varem nähtud.

Minu enda jaoks on eesmärk lihtne. Soovin saada konverentsilt vähemalt paarkümmend värsket investeerimisideed, kaks-kolm uut äriideed ning viis korda sama palju uusi tutvusi, kellega üksteise investeerimisportfellidele tulevikus hoogu juurde anda. Varasemast kogemusest tean, et lavalaudadelt saadud kogemused aitavad mul oma portfelli juhtimisel edaspidi lugematult aega ja raha kokku hoida. Nii mõneltki varasemalt konverentsilt saadud teadmiselt ja väärt tutvuselt nopin dividende tänini.

Uus formaat

Ligi 15 esinemist ja pea 30 esinejat ei ole aga sugugi kõik. Kogu konverentsipäevale on pikitud ridamisi üllatusi ja pommuudiseid. Lisaks sellele on minu konverentsil esmakordselt paralleelsessioonid, kus veelgi süvendatult tegijate käe all mõnda praktilist investeerimistarkust omanda. Olgu selleks siis börsikauplemine, pensioni investeerimiskonto tundmaõppimine või ühisrahastusprojektide riskide hindamine. Ühes võib kindel olla: ükski investeerimisteemaline küsimus konverentsil juba vastuseta ei jää.

Mida ütlevad aga eelmisel korral osalenud? Siin on mõned nopped tagasisidelehtedelt:

„Väga hea programm ja väga hea korraldus, 10/10!“

„Väga meeldisid head ja huvitavad teemad. Oli mitmekülgne kava. Andis kõvasti mõtteainet ja inspiratsiooni tegutsemiseks“

„Konverents oli tempokas, ei veninud, meeldiv sõbralik ja toetav õhkkond. Mainiks, et ka hea catering oli valitud.“

„Kõik oli ok.“

„Huumoriga vürtsitatud asjalik õhkkond.“

„Suurepärane päevakava, teemad struktureeritud ajaliselt piisavana ja samas ülevaatlikuna, esinejad reipad ja asjalikud.“

„Aga Toomas, kas sa uudiseid üldse ei loe? Kes see siis koroonapandeemia ajal konverentsi korraldab!?“ võiks küsida. Ütlen ausalt, et jälgin uudiseid rohkem kui küll, kuid elunäinud investorina tean, et minu ülesanne on riske juhtida, mitte saatusele alla vanduda. 20 aastat olen seda edukalt suutnud, vaevalt nüüdki hätta jään. On mul ju abis maailmatasemel korraldustiim.

Kõigi meie tervis on esmatähtis ning nii teen omalt poolt kõik mõeldava, et igasugune terviserisk viia nulli lähedale. Vähe sellest, esmakordselt on kogu programmi võimalik nautida ka veebi vahendusel. Tehnoloogia viimane sõna tähendab, et võimas emotsioon ja uued tutvused saavad sündida niisamuti kohapeal kui videosilla teel – kõigele on mõeldud.

Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette, et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud. Sestap tasub endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!