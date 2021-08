Mida mu kõrvad küll kuulma pidid ...

Töörabamine, säästmine ja säästetud raha regulaarselt investeerimine nooruspõlves tasub end kuhjaga ära ja juba üpris kiiresti. Finantsvabad 30. aastates investorid (pildil vasakult) Liisi Kirch, Kristjan Liivamägi ja Jaak Roosaare on selle elavaks näiteks. Ometi leidub veel inimesi, kelle meelest rikkuse ja finantsvabaduse saavutamisel on pärandust vaja ning see ei sõltu inimese enda pingutustest. Foto: Äripäev