Suured muutused Mintose platvormil mõjutavad ka mind

Kui praegu on minu portfellis 644 erinevat laenu, siis laenukirjade puhul oleks see number tükkmaad väiksem, kuna kokku koondatakse 6-20 erinevat laenu. Foto: Mintos

Mintos hakkab liikuma uue süsteemi poole, kus pakitakse laenud kokku laenukirjaks. Eelmist finantskriisi meenutades tekitas see minus veidi hirmu.

Tundub, et Mintose reguleerituks saamise protsess on lõputult kestnud, aga nüüd hakkavad vist päriselt esimesed mõjud minu portfelli jõudma. Nimelt peaksid juba lähikuudel minu laenutükikestest saama laenukirjad (loan notes). Uurisin lähemalt, mis need siis on ja millega arvestama peaksin.

