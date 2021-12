Kuulen, kuidas keskpangad löövad sõjatrummi

Keskpankade rahapoliitika ja inflatsiooni kasv panevad investoreid mõtlema raha teenimise võimaluste üle. Foto: Associated Press/Scanpix

Ei saa minagi märkimata jätta, kui investeerimiskeskkonnas toimuvad olulised muutused. Räägin ma muidugi keskpankade rahapoliitikast, mis on koos valitsuste toetusega aidanud majandusel ja börsidel kiiresti toibuda pärast pandeemia puhkemisele järgnenud järsku langust.

Börsiindeks S&P 500 on tänavu sulgunud rekordtasemel enam kui 60 korral. Paraku pole keskpankade põhivaenlane – inflatsioon – osutunud nii kiirelt mööduvaks nähtuseks, nagu loodeti ja lubati. See hetk on nüüd käes, kus keskpangad on otsustanud sekkuda. Investorina tuleb mul selle muutusega kohaneda, kuid täiesti uut maailma see päevapealt siiski ei tähenda.

