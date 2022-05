Davosi majandusfoorumil oli meeleolu kohati sünge

Maailma Majandusfoorumi president Borge Brende pidamas lõpukõnet iga-aastasel Davosi majandusfoorumil. Foto: SIPA/Scanpix

Pean ütlema, et ootasin läinud nädala Davosi majandusfoorumi aruteludest suuremat selgust, mis juhtuma hakkab. Kõnelejad jagasid foorumil mõtteid seinast seina sellest, mis suunda majandus tüürib.

Paistab, et ka maailma mõjusaimatel on raske prognoosida, kui suur see majanduslanguse oht siis on või ei ole. Meeleolu oli ühest otsast sünge, kuna üks kriis ajab teist taga ja kõik võib veel halvemaks minna. Teisalt optimistlik – ettevõtetel on siiani läinud väga hästi. Ka börsidel sai nädala lõpuakord USA värskete majandusnäitajate najal jälle üle hulga aja optimistlikum – kõik põhiindeksid murdsid 7–8 nädalat kestnud langustrendist välja.

