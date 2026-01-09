Viis finantsilist õpetussõna tulevaseks lahutuseks

Käisin hiljuti 7aastase tüdruku sünnipäeval. Jah, mul on ka nii noori sugulasi, ehkki ma ei saa aru, kes neist tuli ideele kinkida lapsele päris mullaga nuku istutuskomplekt, vannituba nägi peo lõppedes välja nagu sõjatander aga õnneks ei pidanud ise koristama. Tagasi teemasse – rõhuv osa ürituse vestlusteemast vanemate seas, kui lapsed olid uute mänguasjadega teise tuppa mängima jooksnud, oli USA börsimulli lõhkemine.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.