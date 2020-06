Kiireim tee rahani

Mul tekkis seda raamatud lugedes soov teha täiesti uus firma, mis iganes valdkonnas, järgides samm-sammult kirjeldatud süsteemi, ütleb Goal Marketing OÜ loovjuht Marko Saue. Foto: Marko Saue

Mul on väga hea meel, et raamat „Üheleheküljeline turundusplaan“ jõuab lõpuks ka meie lugejateni. Ise leidsin ingliskeelse versiooni Amazonist, lugesin selle läbi e-lugeril, kuulasin audioraamatut ja lõpuks tellisin ka paberraamatu.

Kui võtta raamat kokku autor Allan Dibi sõnadega, kõlab see nii – kiireim tee rahani. Teisisõnu, kui sulle raha ei meeldi, pole see raamat sinu jaoks. See räägib ettevõtte kiirest kasvatamisest ja sellega kaasneva edu kordamisest. On ju raha ettevõtte jaoks kui hapnik ning pole just palju äriprobleeme, mida ei saaks suurema rahapatakaga lahendada.