The Economist: raamat, mis muudab elusid

Bernstein ütleb, et riski tuleb võtta, kuid kontrollitult. Foto: Pixabay

Nagu on öelnud legendaarne Warren Buffett – selleks, et rikkaks saada, tuleb elus teha vaid mõned üksikud õiged otsused. Ülejäänu sõltub juba sellest, kui hästi oskad kaotusi vältida ehk riskidega läbi saada.

Sama meelt on ka Peter L. Bernstein raamatus „Jumalatega võidu“. Ta keskendub riski hindamisele ning sellega toimetulemisele, leides, et risk on võtmetegur nii investeerimisel kui eraisiku rahanduses. Ilma riskita ei too investeering midagi sisse, kuid ka vastupidi, liigselt riskides võib tulemus olla veelgi nutusem. Siit ka loo moraal – riski tuleb võtta, kuid kontrollitult. Mõtteviis, mis iseloomustab kõiki investoreid, kes loodavad rikkust koguda, unustamata samas turgutel juba tehtud vigu.