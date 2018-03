Tasuta bussid tuleks ära unustada

Muidugi teavad nii Kadri Simson kui ka teised valitsuse liikmed, et kui nad räägivad tasuta sõidust-söögist, siis räägivad nad maksumaksja rahaga finantseeritavatest teenustest. Just nii on lugu ka sellesama tasuta ühistranspordiga, mida minister Simson tahaks Tallinnast üle Eesti mujalegi levitada.

Simson on seda tasuta ühistranspordi juttu juba nüüdseks nii kaua rääkinud, et tagasi võtta ka enam ei saa: see laul on nii talle kui ka tervele Keskerakonnale nii hästi naha vahele kasvanud, et kui ettevõtmine võimuliidu omavahelistes jagelemistes vett vedama peaks minema, tähendaks see nii Keskerakonnale kui ka Simsonile isiklikult lubaduse täitmata jätmist ja rasvast miinuspunkti nende valijate seas, kes tasuta asjade olemasolusse endiselt usuvad. Ja neid juba jagub, muidu seda tasuta asjade laulu ei lauldakski.

Ja ega kord antut – olgu see pealegi maksumaksjale tema enda raha eest kingitud – tagasi võtta polegi nii lihtne. Või usute, et kui Tallinnas Reformierakond võimule tuleks, siis kaotaksid nad selle nn tasuta ühistranspordi ära? No ei nad kaotaks.

Viimaste valimiste aegu lubasid oma majanduskompetentsi kõrgeks kiitvad oravad tasuta lõunaid – tookord lasteaias – sama suure suuga nagu kõik teisedki erakonnad. Ei hakka keegi tagasi võtma ka 500eurose sissetuleku maksuvabastust – IRL mõtleb hoopis seda laiendada kõigile.

Ei ole vaja Tallinna õnnetust eksportida