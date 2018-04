Taavi Aas, korruptsioonipime linnapea

03. aprill 2018, 15:06

Tallinna linnapea Taavi Aasale on omane mitte märgata, kuidas kurja lilled õitsevad lausa tema nina all, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tänane teade Tallinna Linnatranspordi ASi juhtivtöötajate kinnipidamisest riigihangete nõuete rikkumise, eelise andmise ja altkäemaksu võtmise kahtlusega moodustab lihtsalt ühe järjekordse vaatuse katkematus etenduses pealkirjaga “Keskerakond, korruptsioon on su nimi”, mille säravamad stseenid on aegade jooksul etendatud pikalt selle erakonna võimu alla elanud Tallinnas. Edgar Savisaare aegadest, 2005. aastast peale Tallinna abilinnapea olnud Taavi Aas on suutnud oma käed puhtad hoida ja pärast pikaaegse leivaisa ametist kõrvaldamist linnapeaks saanud, kuid selle hind on olnud pilgu kõrvalepööramine hetkedel, mil mustad asjad sündisid.

Kui Tallinna praegune pea Taavi Aas oli veel abilinnapea, paistis ta silma oskusega mitte märgata, kuidas tema silma all varastatakse. Korruptsioonipimedast ( Äripäeva ajakirjaniku Koit Brinkmanni sõnastus ) abilinnapeast on saanud linnapea, kes pole oma räpaste tallide puhastamiseks mitte midagi ette võtnud.

Kõige lähem näide, mil kurja lilled õitsesid otse Aasa nina all, on Arvo Sarapuu juhtum. Korruptsiooniks ei tohi juhtunut nimetada, seda teavad Jürgen Ligi ja veel mõnedki poliitikud hästi – kohe tuleb kohtussekaebamise ähvardus. Tõsiasjaks jääb aga, et 2017. aasta kevadel pidasid riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Arvo Sarapuu kahtlustatavana kinni, peale tema peeti kinni ka Sarapuu väimees, ATKO juhatuse liige Margo Tomingas ja BWMi omanik Kaido Laanjärv. Seesama Sarapuu pääses Hiiu staadioni valimisplakati kriminaalasjas kohtu alla minekust oportuniteedileppe kaudu. Praegu kohtu all oleva Savisaare osa selles liideti aga muudele asjadele. Savisaare abilinnapeana pidi Aas nimetatud lugudega kursis olema, aga tema ei näinud ega kuulnud.

Osa tegelasi vangis ära käinud

Aas ei olnud midagi kuulnud ega näinud ka siis, kui 2015 otsiti läbi tema enda kabinet. Tollal oli põhjuseks Edgar Savisaare altkäemaksuasjadega seotud uurimine. Aas ei osanud enda sõnul prokuratuuri kirjeldatud episoodide taha näha. Keegi ei sundinud teda eneses seda oskust arendama ka.

Ivo Parbused ja Elmar Sepad tunduvad lugeja jaoks ehk juba ajaloolised tegelased, aga ometi on neil tuntud petistel-sahkerdajatel Aasaga tegemist. Parbus oli abilinnapea Aasa nõunik. Kes ajas asju Elmar Sepaga. Parbus ja Sepp on mõlemad jõudnud juba vanglas ära käia. Linnapea ­Aasast aga kujundab tema nõunikearmee avalikult mitte teada olevate palkade eest vahvat vuntsi.

On tunnuslik, et Taavi Aas näeb järjekordse kriminaalmenetluse algatamises halba üllatust. Ta ei unustanud rõhutada, et strateegilisi otsuseid teeb Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu ning ettevõtte igapäevase juhtimisega tegeleb juhatus. Nagu paljudel kordadel varemgi, ei ole Aas kuulnud ega näinud kõige vähematki – ta unustas koguni meenutada, et kuulub ise TLT nõukokku, lausa juhib seda.

Aegadel, mil Eesti riiki valitses Reformierakond, sai valitsus Tallinnas toimuvate sigaduste peale näpuga näidata ja ohkida, kuidas nende käsi sellesse linnriiki ei ulatu. Peaminister Jüri Ratasel nii head alibit kuskilt võtta ei ole: tema kodupartei Keskerakond on võimul nii linnas kui ka riigis.