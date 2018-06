Tallinna Sadam murrab börsi jaoks jääd

Tallinna Sadama aktsiaid märkis ligi 14 000 inimest, kes kõik suurendavad ühiskonnas teadlikkust investeerimisest.

Tegelikult ei ole sadama suur menu muidugi mingi imeasi, arvestades sellele tehtud reklaamikampaaniat ning laialdast meediakajastust. Pealegi on aktsiate esmased avalikud pakkumised Tallinna börsil reeglina ikka täis ja üle märgitud, seda ka keerulisematel aegadel. Praegu on aga aeg börsile tulekuks väga soodne, sest investeerimisvõimalust otsivat raha on inimestel palju.

Eesti Panga andmetel kasvasid nii majapidamiste kui ka ettevõtete hoiused viimase aastaga 10% ehk isegi kiiremini kui nende laenu- ja liisinguportfellid. Aprillikuu lõpus küündis ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht 13,2 miljardi euroni. Eestlastel ei ole mitte kunagi olnud nii palju vaba raha käes kui praegu. Pangakontol jõude seisev raha ei teeni aga midagi, sest eurotsooni rahapoliitika soosib madalaid intresse. Sellises olukorras hakkavad ka seni investeerimiskauged inimesed tulutoovamate rahapaigutusvõimaluste järele ringi vaatama.

Asjaolu, et riik jätab kaks kolmandikku sadamast siiski endale, mõjub kogenud investori jaoks täiendava riskifaktorina, sest see jätab võimaluse poliitikutel sadama juhtimisotsustesse sekkuda. Poliitiku esmane huvi ei pruugi aga sugugi olla sadama majandusedu. Varasema investeerimiskogemuseta inimese jaoks võib riigi suurosalus seevastu mõjuda pigem julgustavalt, sest riik tundub partnerina usaldusväärne – riigid ju pankrotti ei lähe.

Korralik dividendimaksja

Nii sadama juhid kui ka majandusminister Kadri Simson (Keskerakond) on kinnitanud, et Tallinna Sadama aktsia hakkab selgelt olema dividendiaktsia. Esimene dividendimakse tuleb järgmisel aastal ning kui lubadus peab, et kahel esimesel aastal makstakse dividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas, on sadam tõepoolest viisakas dividendimaksja.

Investor Madis Müür kirjutab tänases kolumnis, et börsidest on kujunemas väsinud ettevõtjatele osaluse rahaks tegemise koht ning tegelik kasv ja seega ka tõeliselt kasumlik investeerimine toimub juba enne ettevõtete börsile sisenemist. Kogenud investeerimishai vaatevinklist võib tal isegi õigus olla, kuid paljude investorite jaoks jääb börs siiski stressi- ja riskivabamaks valikuks.

Kindlasti ei ole Tallinna Sadam iduettevõte, mis mõne aastaga oma väärtuse kümnekordistab, kuid teisalt ei lähe ta lähiajal ilmselt ka pankrotti ning 6-7% dividenditootlus on ikka palju parem kui raha niisama pangakontol hoida. Sadama IPO tõi investeerimise juurde hulga uus inimesi ning ehk on just see kõige olulisem majandusmõju. Paljudele neist jääb Tallinna Sadam esimeseks ja viimaseks aktsiaks portfellis, kuid mõnele kindlasti mitte. Ja nende raha on Tallinna Sadama tuules börsile tulijatel juba palju lihtsam kaasata.