Katsume riigina idudega sammu pidada

Hiljuti oli Äripäeval põhjust juhtkirjas kirjutada Taxifyst, mis kaasas investeeringuna 175 miljonit dollarit ning tõusis neljanda Eestist pärit idufirmana enam kui üle 1 miljardi dollarise turuväärtusega ettevõtete sekka. Enne Taxifyd on Eesti idufirmadest jõudnud ükssarviku staatusesse Skype, Playtech ja TransferWise. Kuigi kõigil neil on Eestis endiselt suured esindused, on nii Playtech kui ka TransferWise kolinud oma peakorteri Londonisse. Skype'i arendustiim on valdavalt endiselt Eestis, kuid ametlik peakorter siiski Luksemburgis.

Osalt on ilmselt paratamatu, et ettevõtte kasvades ja rahvusvahelise ärihaarde laienedes tuleb kolida suurtele finantskeskustele lähemale. Sinna, kus liiguvad raha ja otsustajad. Eesti huvides on siiski teha kõik endast sõltuv, et hoida ka suurte ja edukate idude peakontorid Eestis, mitte mõnes Euroopa, Ameerika või Aasia suurlinnas.

Tahe kuulata ja mõista

See nõuab senisest paremaid transpordiühendusi muu maailmaga, oluliste teenuste, meditsiini- ja koolisüsteemi muutumist avatumaks ja rahvusvahelisemaks, ametnike inglise keele oskuse olulist paranemist. Eelkõige nõuab see aga poliitilist tahet ja valmisolekut asuda riigi tasemel start-up-kogukonnaga dialoogi.

Näiteks Skype registreeriti kunagi Luksemburgis just põhjusel, et sealne valitsus oli telekomisektori ettevõtete soovide suhtes avatud ja vastutulelik, on meenutanud praegune Mangrove Capital Partnersi investor, kunagine Skype’i juhtivtöötaja ja hiljem Skype’i müüki eBayle juhtinud Michael Jackson. Kui ettevõte järgis Luksemburgi seadusi, võis ta olla kindel riigi toele rahvusvahelises suhtluses.

Eesti on suutnud luua tugeva start-up-kogukonna, katsume nüüd nende kiire kasvuga sammu pidada.