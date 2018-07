Kui elekter läheb kalliks, hakka ise tootma

Äripäev 04. juuli 2018, 06:10

Üleminek rohelisele energiale ning vanast tootmistehnoloogiast loobumine tõstab lähitulevikus elektri hinda veelgi.

Ühelt poolt mure loodus- ja elukeskkonna pärast ning teiselt poolt tehnoloogia areng on sundinud Euroopas mitmeid riike vähendama elektrienergia tootmist fossiilsetest kütustest. Jaapani Fukushima tuumaõnnetus seitse aastat tagasi andis hävitava löögi ka tuumaenergeetika arengule Euroopas. Uute tuumajaamade rajamine muutus korraga äärmiselt ebapopulaarseks ning näiteks Saksamaa ja Šveits võtsid vastu otsuse olemasolevad tuumajaamad sulgeda ning tuumaenergeetikast järk-järgult loobuda. Meiegi naabruses suletakse Rootsis lähiaastatel Ringhalsi tuumaelektrijaama 1. ja 2. plokk.

Eestis kiitis valitsus mullu sügisel heaks energiamajanduse arengukava, mis näeb muuhulgas ette, et aastaks 2030 saavutatakse taastuvenergia osakaaluks elektri lõpptarbimisel 50 protsenti ja kaugküttemajanduses 80 protsenti.

Selle eesmärgini on küll veel pikk tee minna, sest mullu moodustas taastuvenergia toodang Eestis Eleringi andmetel elektrienergia kogutarbimisest vaid pisut alla 17 protsendi, kuid see näitab, kuhu me teel oleme.

Euroopa Liidus põhinevad 80% uutest elektritootmisvõimsustest taastuvatel energiaallikatel. Kui praegu on kõige suurema osakaaluga taastuvenergia allikas Euroopas hüdroenergia, siis prognooside kohaselt võtab 2030ndatel aastatel selle koha endale tuuleenergia.

Igale elektritarbijale kättesaadav viis oma sõltuvust suurtest tootjatest vähendada on aga päikeseenergia muundamine elektrienergiaks.

Ettevõttele, millel on oluliseks tootmissisendiks elektrienergia, on oma päikeseelektrijaam täna ilmselt kõige kuluefektiivsem viis energiakulusid alandada. Kui veel 5-6 aastat tagasi võis Eesti laiuskraadil rääkida päikeseenergia kasutuselevõtul tasuvusaegadest kodumajapidamisele 18-20 aastat ja ettevõttele 14-16 aastat, siis tänaseks on tehnoloogia areng tasuvusaegu oma kolmandiku võrra kärpinud. Pole siis imestada, et Äripäevalgi oli põhjust kevadel päikeseenergia buumist kirjutada.

Kõrgem hind, rohkem pakkujaid

Kuna energiahinna suurt langust ei prognoosi lähiajal keegi, siis tasub igaühel oma arvutused ära teha, mis hetkest ja mis mahus on mõistlik hakata mõtlema ise endale energia tootmise peale. Küllap on õigus ka A. Le Coqi juhil Tarmo Noobil, kes leiab, et kõrgema hinna tingimustes peaks kasvama ka pakkujate arv.

Kui tänane elektrienergia turuhind Eesti Energia hinnangul ei motiveeri tootjaid uutesse tootmisvõimsustesse investeerima, siis hinna tõustes see olukord paratamatult muutub.