Ettevõte on inimesed, mitte kontor ja masinad

Äripäev 06. juuli 2018, 06:00

Kui 30 töötajat saavad lahkuda nagu üks mees ja alustada uut nädalat, töötades uues kohas, siis on asi omanikus.

Kui suur võib olla omanike üllatus, kes lõpetavad nädala teadmisega, et neil on mitmekümne miljonilise käibega toimiv logistikaettevõte, ning avastavad pärast nädalavahetust, et tegelikult on neil vaid tühi tuba ja kasutatud kontorimööbel? Lahkunud on nii ettevõtte juhid, töötajad kui ka kogu oskusteave.

Äripäev leiab, et kui omanikku tabab selline sündmuste käik ootamatult, siis on ta tegeliku sideme oma ettevõttega juba ammu kaotanud ning alles ongi jäänud vaid see, millesse ta sisuliselt investeerinud on – kontor ja mööbel.

Kui 30 töötajat saavad lahkuda nagu üks mees ja alustada uut nädalat, töötades uues kohas, siis ei saa süüdistada üksnes ettevõtte juhte varguses ja töötajate eksitamises. Omanikel on põhjust peeglis endale sügavalt silma vaadata ja küsida, kuivõrd nad tegelikult selle ettevõtte käekäigu vastu huvi on tundnud. Hea omanik teab oma ettevõttest siiski rohkem kui üksnes kasumiaruannet.