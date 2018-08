Paneme sotsiaalmaksule lõpuks ometi lae ette

Äripäev 23. august 2018, 08:00

Äripäev ootab erakondadelt hüvede jagamise lubaduste asemel ettepanekuid hüvede loomise soodustamiseks.

EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane tunnistas hiljuti Äripäevale, et oskustööjõu puudus paneb ettevõtted üha tihemini olukorda, mis sunnib neid halvemal juhul ettevõtmisi sulgema või mujale viima. Välisinvesteeringutest on viimase aasta jooksul tööjõu puuduse tõttu jäänud tema andmetel Eestisse tulemata viis projekti töötajate koguarvuga 960 töökohta.

Äripäeva hinnangul on ülim aeg üle vaadata Eesti kõrged tööjõumaksud ning kehtestada näiteks sotsiaalmaksu lagi, et leevendada just kõrgepalgaliste töötajate palgasurvet ning tõsta ettevõtete konkurentsivõimet.

Ettevõtted kaaluvad lahkumist

Vähe sellest, et välisettevõtted loobuvad Eestisse tulemisest, juba siin tegutsevad ettevõtted kaaluvad lahkumist. Mullu aasta ettevõtteks kuulutatud lennukite hooldusteenust pakkuva Magnetic MRO juht Risto Mäeots rääkis Eesti Ekspressile, et mõtleb tõsiselt ettevõtte peakontori Eestist ära viimisele, sest riik nöögib tema kliente ega lase palgata väliseksperte.

Eelmisel aastal Eestis ootamatult kahjumiga leppima pidanud ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen tunnistas Äripäevale, et suurim kitsaskoht Eestis tegutsemise juures on tööjõu nappus ning naabritega võrreldes kõrged tööjõumaksud. Töötuse määr on Eestis langenud viimase 10 aasta madalaimale tasemele. Vabu töötajaid tööturul lihtsalt ei ole ja kui sobiva inimese leiabki, siis käib tema palgasoov tööandjale tihti üle jõu.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor leidis möödunud nädala kommentaaris, et konkurents töötajate pärast on siiski pigem hea, sest aitab välja sõeluda tugevamad äriplaanid. Iga ettevõte ei peagi püsima jääma – kui äriplaan on nii kehvake, et palka maksta ei suuda, siis paki pillid ja mõtle elu üle järele.

Ka Eesti Pank on soovitanud tõsta tootlikkust ning katta palgakasv kõrgema loodava lisandväärtusega. Loomulikult on meie kõigi huvides, et Eesti majandus tervikuna liiguks kõrgemat lisandväärtust pakkuvatesse sektoritesse. Selline majandus vajab aga suurel hulgal haritud spetsialiste, kelle koolitamine nõuab teadlikku investeeringut ning kes tahavad saada oluliselt kõrgemat palka kui lihttöölised.

Praegu Eestis kehtiv maksusüsteem ei soosi paraku investeeringuid arendustegevusse ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse ning neile kõrge palga maksmist. Eriti torkab silma ettevõtete kõrge sotsiaalmaksukoormus. Lahenduseks võiks olla sotsiaalmaksulae kehtestamine, mis avaks tee palgatõusuks ja muudaks ettevõtted konkurentsivõimelisemaks.

Ootame erakondade debatti

Sotsiaalmaksule lae kehtestamist on Äripäev oma juhtkirjades juba ammu ja korduvalt välja pakkunud. Sama on teinud näiteks Teenusmajanduse koda ning ühel või teisel viisil on see olnud ka paremerakondade ideekaardil, kuid lõpuks alati realiseerimata jäänud.

Lähenevate parlamendivalimiste valguses ootab Äripäev erakondadelt debatti Eesti majanduse jätkusuutlikkuse teemal ning lahendusi, kuidas soodustada teadusmahukat, kõrget lisandväärtust ning hästi tasustatud töökohti pakkuvat majandustegevust.