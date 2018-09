Hiinlaste abiga jõukaks

Hiinaga on võimalik äri ajada ka väärtushinnangutest loobumata – kiiresti arenevas Hiinas peituvaid võimalusi nägi omal ajal juba president Lennart Meri.

Mitmed ettevõtjad on rõhutanud, kui vajalik on Hiina kultuuriruumis toimetades kodumaa ametiisikute toetus. Seetõttu on president Kersti Kaljulaidi kõrge visiit Hiina pärast 13 aasta pikkust pausi eriti tervitatav. President Kersti Kaljulaid sõidab Hiina töövisiidile järgmisel nädalal ning kohtub oma sealse kolleegi Xi Jinpingi ja peaminister Li Keqiangiga. Visiidi sisse jääb ka kohtumine Eesti ja Hiina ettevõtjatega.

Eesti ettevõtjate huvi sealse turu vastu on järjest kasvanud. Meie firmade eksport Hiina kasvas 2016. aastal veerandi võrra ning sinna müüdi kaupasid 168,4 miljoni euro eest. Välisministeeriumi andmetel pakub Hiina turg kasvavat huvi Eesti toiduainetööstusele, mis ekspordib sinna mereande, külmutatud marju, kanatiibu, viina, pärmi ja mett. Samuti ootavad Eesti ettevõtjad Hiina ekspertide luba, et saaks asuda eksportima beebitoitu.

Hiinaga koostöö tegemise juures tuleb mõistagi arvestada, et mitmed Eesti väärtushinnangud on Hiina senise poliitikaga vastuolus – olgu nendeks siis Tiibeti anneksiooni või Taiwani tunnustamine iseseisva riigina. Sellegipoolest on Soome eeskujul võimalik äri ajada ka väärtushinnangutest loobumata. Täpselt nii on seni tehtud Venemaal – seda ilma Vladimir Putini režiimi toetamata. Kiiresti arenevas Hiinas peituvaid võimalusi tunnetas juba omal ajal president Lennart Meri, kes soovitas jõuka ja õnneliku Eesti ülesehitamiseks näha globaalset pilti tervikuna ning külastas ka ise seetõttu mitmeid kordi Hiinat.