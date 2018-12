Tallinna–Helsingi tunnel tuleb. Kes valmis teeb?

Tallinna–Helsingi tunneli puhul ei olnud eile enam peamine küsimus, kas seda saab rajada, vaid kes, millal ja millise rahaga selle ehitab.

Foto: Anti Veermaa

Populaarse mobiilimängu Angry Birdsi turundamisega tuntuks saanud Peter Vesterbacka teatas esmaspäeval, et erakapitalil põhinev konsortsium Finest Bay Area Development sõlmis Tallinna–Helsingi tunneli ehituse rahastamiseks esimese kokkuleppe 100 miljoni euro ulatuses. Optimistina on ta kindel, et tunneli võiks käiku lasta 2024. aastal ning on juba praegu valmis müüma sinna pileteid. Üks ots maksab 50 eurot.