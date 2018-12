Algus on tehtud, nüüd tuleb lõpuni minna

Uuriva ajakirjanduse paljastustest alguse saanud Danske rahapesumasina kriminaalmenetlus jõudis esimeste reaalsete inimesteni, kirjutab Äripäev oma juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eesti keskkriminaalpolitsei pidas eile ja üleeile kinni kümme endist Danske panga töötajat, keda on alust kahtlustada selles, et nad võimaldasid teadlikult panga klientidel liigutada rahapesukahtlusega raha. Kinnipeetute seas on peamiselt kliendi- ja suhtehalduritena töötanud inimesed, kuid ka kunagine Danske Eesti filiaali privaat- ja välispanganduse osakonna juht Juri Kidjajev. See on korrakaitsjate esimene nähtav töövõit Eesti mainet tuntavalt räsinud rahapesuskandaali uurimisel.