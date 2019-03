Julged värsked ideed, vaba eneseväljendus

Seitsmes arvamuskonkurss Edukas Eesti näitab muu hulgas kodanikuaktiivsuse tõusu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Arvamuslugude konkurss Edukas Eesti, mille Äripäev juba seitsmendat korda heade toetajate kaasabil läbi viis, on juba iseenesest edulugu. Enam kui pool tuhat artikliks vormitud konkreetset ideed ja laiemat visiooni peegeldavad muu hulgas Eesti ühiskonna arengut. Ennekõike ootusi, et me oleks edukad, ja tahtmist ise sellele kaasa aidata.