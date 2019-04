Swedbank peab vastutama

Swedbankil oleks uue juhi all aeg muuta suhtumist, nagu oleks rahapesuprobleem teiselt planeedilt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kirjutas enam kui kuu tagasi, et Swedbank peab rahapesusüüdistusi võtma väga tõsiselt, sest suur viga, mille Danske pank tegi, oli pea liiva alla pistmine. See maksis neile kätte sellega, et panga väärtus kukkus ühe aasta jooksul umbes poole võrra, rääkimata muust. Paraku näitavad faktid – nagu kirjutas reedel ka Financial Times –, et Danske vigadest pole õpitud ja neid korratakse.