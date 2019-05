E-residentsus või e-resistentsus?

E-residentsuse programmist tuleb soe õhk välja lasta, seni saavutatut realistlikult hinnata ja tekkinud probleemid lahendada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Detsembri lõpu andmeil on e-residentsus toonud maksutulude ja riigilõivudena sisse 17,8 miljonit eurot, raha selleks on kulunud 7,4 miljonit eurot. Neli aastat pärast käivitamist oleme aga kaugel algselt seatud ambitsioonikate eesmärkide täitmisest. Eesti on andnud e-residentsuse 50 000 inimesele, e-residendid on asutanud Eestis 6000 ettevõtet. Kui algul kuulutati trummipõrina saatel, et eesmärk on 10 miljonit e-residenti aastaks 2025, siis 2017. aastal tehti suuna muutus ja eesmärgiks seati 20 000 e-residentide asutatud firmat aastaks 2020. Nii see kui ka teine tundub senist tempot arvestades utoopiline.