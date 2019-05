Skämmimeistrid tuleb ära tunda ja siit peletada

Magusatest investeerimispakkumistest ei tohi lasta end uinutada, sest petuskeemi ohvriks langedes jääte oma rahast lihtsalt ilma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kui detsembris kirjutasime ettevõtjaid sihikule võtnud petuskeemidest, kus kasutati võltsitud e-kirju ja arveid, siis nüüd on investeerimisteemalistes portaalides kuumaks teemaks skeemid, mille puhul pakutakse pealtnäha väga head ja seaduslikku investeerimisvõimalust – aktsiaid, idufirmat, krüptoraha. Telefonikõne tegelik eesmärk on inimene rahast ilma jätta. Ohvrid ei pöördu sageli politsei, finantsinspektsiooni ega tarbijakaitseameti poole, sest raha tagasisaamise võimalus on pea olematu. Nii pole ka realistlikku statistikat, kuid arvatavasti pistavad skämmijatega rinda tuhanded eestlased.