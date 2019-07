E-riigis liikugu info välgukiirusel

Kui e-riigis jääb info liikumine üheski kohas toppama, tuleb viga kiiresti likvideerida, sest kahju võib saada kogu ettevõtluskliima, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kohtunik tuleb saali, talaar seljas, ja teeb otsuse. Kohtuvaidlus lõpeb. Mõne aja möödudes aga selgub, et tegu ei olnud kohtunikuga ja tegu ei ole kohtu otsusega, keegi seda täitma ei pea. Ja selle jama eest ei pea keegi ka vastutama. Nii kirjeldab Äripäevas riigiasutuste vaheliste erimeelsuste ja suhtlustõrgete tagajärgi tänases Eestis ühe riigiasutuse juht ise. See on osutunud võimalikuks, sest info ei liigu.