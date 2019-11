Minister, ütle, kes on sinu nõunik…

Ministri nõunik peab vältima oma eri rollides huvide konflikti. Vastutus lasub ministril ja seda peaks mõistma ka EKRE, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et avalik huvi isikute vastu, kellega täidesaatva võimu esindaja end ümbritseb, on loomulik ja elementaarne. Ministri nõunik peab vältima oma eri rollides huvide konflikti ja seda tuleb jälgida ministril, et mitte sattuda avalikkuse silmis täbarasse olukorda. Halvimal juhul uurimisorganite huviorbiiti.