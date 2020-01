Et ühisrahastusest ei saaks ühisrahatus…

Kahekohalise tootlusega kaasneb paratamatult ka suurem risk, mille realiseerumisega peavad investorid üha rohkem arvestama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva kaanelugu kirjeldab, et kuidas kurikuulus äritegelane Kristjan Sild Kastanikodude uusarenduse projektiga ühisrahastusplatvormi Crowdestate investorid pika ninaga jättis. Crowdestate kavatseb Silla firma Loo Kodude vastu anda lähipäevil sisse pankrotiavalduse, kuid on kahtlane, kas ligi 600 000 euro suuruse maksuvõlaga varatult ettevõttelt 800 000 eurone võlg kätte saadakse. Teises loos kirjutame, et Eesti ühisrahastusplatvormi Envestio kaudu investeerinud inimesed kardavad, et on langenud pettuse ohvriks, ja lõksus on 31 miljonit eurot. Alarmeerivaid näiteid on alles alanud aastal veelgi.