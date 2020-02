Riigikohus, valmistu! Pensionireformi rakett on teel

Kui koalitsioon ei imesta presidendi otsuse üle pensioniseadus riigikokku tagasi saata, siis tekib küsimus, miks see üldse läbi suruti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Advokaatide ja endiste riigikohtunikega konsulteerinud president Kersti Kaljulaid jättis pensionireformi välja kuulutamata. President jõudis veendumusele, et see on põhiseadusega vastuolus, muudab sotsiaalmaksu tagasiulatuvalt ja ainult osa inimeste jaoks, ning lisaks suurendab ka vaesusriski pensionäride seas. Riigikogul on nüüd võimalus seadust muuta või see muutmata kujul uuesti presidendile saata, kes võib selle siis välja kuulutada või riigikohtusse saata.