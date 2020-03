Koroonakriisis aitavad vaid üksmeel ja vastutustunne

Võitluses, kus kaotavad kõik, tuleb hoiduda hoolimatust käitumisest. Poliitiline jonn ja viha on aga lausa ohtlikud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva meelest on Eestil lootust koroonaviiruse laiemale levikule vastu seista, niivõrd, kuivõrd see on meie teha, ainult siis, kui tegutsemine pole üksnes otsustav ja kiire, vaid üksmeelne. Asju tuleb ennekõike nimetada nende õigete nimedega, järgida tervishoiutöötajate ja valitsuse soovitusi. Mõista, et kergemeelsus on hoolimatus. Üksikisikust võib kriisi ületamisel väga palju sõltuda.