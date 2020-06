Kindlat meelt – optimistid riisuvad börsilt koore

Endale kindlaks jäämine tagab edu börsidel. Foto: Äripäev

Tänaseks on nii USA suurimaid börsiindekseid, aga ka Tallinna börsi vaadates selge, et nii koroona- kui iga muu kriisi puhul on majanduslikult edukamad need, kes julgevad enda strateegiale kindlaks jääda ning vajadusel vastuvoolu ujuda, kuid mõõdukas koguses ettevaatust tuleb sellegipoolest kasuks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Märtsi esimestel nädalatel, mil koroonaviirus levima hakkas, võis Äripäevast lugeda pealkirjasid, nagu „Sajandi börsikrahh“, samuti võtsime veel kuu aega tagasi juhtkirjaliselt hoiatada, et V-kujulise taastumise asemel võib tulla U- või L-kujuline taastumine.