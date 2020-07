Karta koroonat või mitte? Tõehetk saabub nüüd!

Börsiettevõtete majandustulemuste saabudes saab aru koroona tegelikest majanduslikest mõjudest. Foto: Äripäev

Samal ajal kui maailmameedias hoiatavad pealkirjad koroonaohu teise laine eest, selgub see, kui palju peame viiruse naasmist tegelikult kartma, esimeses laines kannatada saanud ettevõtete teise kvartali majandustulemustest, mis börsiettevõtete puhul jõuavad meieni lähinädalatel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eriti murettekitavaid uudiseid tuleb järjepidevalt maailma suurima majandusega USAst, kus ainuüksi Floridas oli nädalavahetusel uute nakkusjuhtumite päevane rekordiline kasv – 15 000, samas kui USAs tekkis juurde 60 000 uut haiget. Sellega on Florida osariik oma nakatumiste arvult riikide võrdluses USA, Brasiilia ja India taga neljandal kohal. Olukorra pärast on silmanähtavalt mures ka president Donald Trump, kes seni on keeldunud maski kandmisest, kuid ilmus eile sellega esimest korda avalikkuse ette.