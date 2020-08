Sügistalv teeb ärevaks, kuid on ka ilusaid märke

Foto: Anti Veermaa

Me peame selle viirusega koos elama. Ärme pane riiki enam lukku, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ilmad on küll ilusad, kuid sügistalv läheneb vääramatu jõuga. Mäletate küll, pimedus ja horisontaalne vihm ja libedus. Kas me aga saame seda ilmailu nautida tavapärase meeleoluga või majanduskriisi võimendusega, sõltub eksportivate tööstusettevõtete käekäigu kõrval ka piirangutest, mida riigid üksteise võidu kehtestavad taas pead tõstva koroonaviiruse tõttu. Eelkõige puudutab see reisipiiranguid, millel otsene mõju Eesti turismi- ja teenindusssektorile laiemalt. Kui vahepeal korraks tekkinud välisturistid jälle raudse eesriide taha suletakse, on pankrotte hulgem tulemas.