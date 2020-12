Hinnatõusu oodates

Äripäeva toimetuse hinnangul võib koroonavaktsiin ja sellele järgnev majanduse, reisimise ja tarbimise elavnemine viia vähemalt ajutiselt inflatsiooni arvatust kiiremale kasvule.

Keskpangad ja ka riikide valitsused on inflatsiooni ennustamisel seni üsna konservatiivsed, mis on ka mõistetav. On ju üritatud juba alates eelmisest finantskriisist inflatsiooni tulutult kergitada ja pole seda suutnud ka massiivne rahatrükk. Ka meie siin Eestis oleme kogenud alates finantskriisist deflatsiooniperioode, isegi viimased kuud nähtud deflatsioon on meil üks Euroopa suuremaid. Eesti Pank ennustas sel sügisel järgmise aasta hinnatõusuks vaid 0,6%.