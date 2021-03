Ettevaatust, lõks! Osa tšekke on mürgised

Foto: Anti Veermaa

Teist aastat vältav pandeemia näitab, kui oluline on teadus kriisi lahendamisel, mis ühtlasi tõstab valdkonna luureteenistuste huviorbiiti ja peaks meidki valvsaks tegema, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

On suurepärane, kui riigil on võimalik oma rahakraane meie teadlastele heldemalt avada. Kuid tuleb arvestada, et mida rohkem ja kõrgemal tasemel me teadust teeme, seda tähelepanelikum tuleb olla andmete ja tulemuste jagamise suhtes. Vastasel juhul avastame ühel halval päeval end enda tahte vastaselt kellegi mõjuvõimu all, mis halvimal juhul võib seada ohtu ka riigi julgeoleku ja turumajanduse vaba toimimise. Koroonakriisist tekkinud rahvusvahelised pinged on neid riske suurendanud.