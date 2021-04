Üllatav kaubandustehing, mis ehk polegi nii üllatav

Foto: Anti Veermaa

Kuigi suurte turuosaliste ühinemine teeb alati ettevaatlikuks, on kolmapäeval avalikuks saanud koondumine lähiregiooni e-kaubanduses pigem plussmärgiga, seda ka konkurentsi vaatevinklist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kesk-Euroopa fondi Mid Europa Partnersi investeeringuga panevad leivad Eestis ühte kappi Hansapost ja Kaup24, Lätis 220.lv ja xnet.lv, Leedus pigu.lt ning Soomes HobbyHall. Kuigi Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul oli tehing üllatav, sest nii Kaup24 kui Hansapost on koroonakriisi võitjad, peegeldab Äripäeva hinnangul piirkonna suurima e-kaubandusäri tekkimine korraga mitut asja, mida kahtlemata on suunanud ja mõjutanud koroonakriis: e-kaubanduse üldist edukäiku, millele füüsilise liikumise piirangud on andnud lisahoo, konkurentsi olukorda üleilmsel turul, majanduse struktuurset ümberkujunemist.