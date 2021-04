Okei, laseme vilinal auru, aga mitte masinat õhku

Foto: Anti Veermaa

Viimastel päevadel Tallinnas aset leidnud meeleavaldustes kajastub väsimus koroonapandeemiast ning sotsiaalmeedia ajastu mullistumine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Rahulolematus ja selle rahumeelne väljendamine on edasiviiv jõud, kuni meil on keskkond, mida saab parandada. Äripäeva juhtkirigi avaldab alati teatud meelsust: meie leiame, et see, mis vaba mõttevahetuse toimimise ohtu seab ja keskkonda sulgeda püüab, on ohtlik ja tuleb ära hoida. Õigusriik põhineb seadustel, kirjutatud ja, mis tihti veel olulisem, kirjutamata seadustel. “Liberaalne demokraatia on ainus tõeline demokraatia,” ütles eelmise valitsuse kaitseminister Jüri Luik, üks võtmefiguure Eesti iseseisvuse taastamisel.