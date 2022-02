Juhtkiri

Äripäev

16. veebruar kell 15:14 Jaga lugu:







Gasellid tõestavad head hüppevormi

Foto: Anti Veermaa

Kiiresti kasvavad firmad on meie ettevõtluse ja laiemalt ettevõtlikkuse kvintessents; äri, mida tehakse hingega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on põhjust meie kiiresti kasvavate ettevõtete üle siirast rõõmu tunda. 22. Gaselli Kongressil avanenud pilt nende firmade telgitagustesse kinnitab ehk kõige ehedamal kujul Eesti ärikeskkonna ja -kultuuri tänast ja kahtlemata ka homset seisu. Ja see on igati lootusrikas seis. Ettevõtteid on rohkesti, toonus on hea.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099