Energiaga on kriis, enam ei saa “menetleda”

Riiklikul tasandil tuleb üles leida tahe energiakriisi lahendada. Lähemas tulevikus ei pääseta tõenäoliselt ka arvete kompenseerimisest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Energiakriisi lahendamiseks puuduvad odavad ja kõigile meelepärased lahendused, millest saaks soovi korral veel ka lihtsasti taganeda. Küllap just sel põhjusel on riiklikul tasandil jäänud tublisti vajaka tahtest langetada ses vallas otsuseid. Poliitikud on teemaga küll tublisti tegelenud, kuid seda moel, mis tuletab meelde kuulsat “Tujurikkuja” sketši : “Kes asja ei tunne, võib arvata, et ta molutab, aga tegelikult ta menetleb. See on täitsa teine asi.”