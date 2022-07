Artikkel

Juhtkiri

Äripäev

Palgaralli võtab tuure maha

Foto: Anti Veermaa

Lähiaja suundmus saab olema pikka aega kestnud palgaralli pidurdumine, mis peaks ka ettevõtetele hingamisruumi andma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kas palgakasv just lõpeb, aga piltlikustades peaks palgaralli tempo järgmistel kiiruskatsetel olema aeglasem ja saab vahest olema osalistele, ennekõike ettevõtjaid silmas pidades, mõnevõrra kergem läbida. Äripäeva värske ettevõtjate küsitlus, mis kajastab ka töötasu ja värbamist erilist kahtlust ei jäta: 58 protsenti vastanutest ei kavatse tänavu palku tõsta. Koguni 71 protsenti on seisukohal, et ka töötajaid käesoleval aastal juurde võtta ei kavatse.

