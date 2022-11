Juhtkiri

Olukord energiamärgistega: hinne D, kõige pikema miinusega

Foto: Anti Veermaa

Tegelik seis elumajade energiatõhususega on vilets. See tuleb ära lahendada ning riik ei saa siin hiilivaks kõrvaltjälgijaks jääda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Paljude Eesti elumajade energiatõhusus ei vasta tegelikult tähisele, millega seda on ostjatele tutvustatud ja mis on kirjas ehitisregistris, ning uusarendusse korterit soetades võib juhtuda, et energiaklass on lubatust oluliselt kehvem ja kulud märkimisväärselt suuremad. Nii selgub Äripäeva äsjastest lugudest.

