„Kastist välja” mõtlemine kergitas kolme aastaga Puukeskuse käibe kahekordseks

25 aastat tagasi puit- ja ehitusmaterjalide hulgimüügiga tegevust alustanud AS Puukeskus on tänaseks kasvanud kolme esindusega mitmekülgseks ehitusmaterjalimüüjaks. Viimastel aastatel on ettevõttes toimunud mitmed positiivsed muudatused, mis on kergitanud nii töötajate arvu kui ka käibe- ja kasuminumbreid.

Puukeskus asutati 1995. aasta sügisel Soome juurte ja tänaseks ligi 100aastase ajalooga Puukeskus OY tütarettevõttena Tartus. „Pärast esimesi tegevusaastaid avati 1997. aastal filiaal Tallinnas ja kaks aastat hiljem koliski ettevõte oma tegevuse pealinna,” meenutab Puukeskuse kõige esimene töötaja Anneli Noormets, kes on ettevõttes tööl tänaseni.

2001. aastal vahetas seni ettevõtet juhtinud soomlased välja Atso Matsalu, kes pärast emaettevõtte müüke ja ühinemisi ostis 2016. aastal ASi Puukeskus senistelt omanikelt välja. „Edasi jätkus meie tegevus iseseisvana, aga jäime oma liistude juurde. Meie ajalooliselt väljakujunenud tegevusvaldkond on ehituspuidu, vineeri ja puidupõhise plaatmaterjali import ning hulgimüük. Varustame nendega Eesti suurimaid ehituskauplusi, majatehaseid ning ehitusettevõtteid,” tutvustab Puukeskuse juhatuse esimees ja omanik Atso Matsalu.

Toomas Rell , Nordeconi elamuarenduse juht PK Salong on meile väga hea partner elamuarenduses. Saame kõik viimistlusmaterjalid koos kontseptsiooniga ühest kohast – alates fassaadist kuni keraamilise plaadi, parketi ja liistudeni. Meie kliendid hindavad tuntud kaubamärkide kvaliteetseid tooteid ning Puukeskus toob need meile taskukohase hinna ning asjatundliku ja kiire teenindusega.

Uued esindusõigused panid mõtlema professionaalidele mõeldud salongidele

Täna on aga juba ligi kolm aastat Puukeskust juhtinud Madis Sander, kelle „kastist välja” mõtlemise ning juhatuse poolt lubatud „vabade käte” tulemusena avas mullu aasta alguses Telliskivi kvartalis uksed PK Salong ehk Puukeskuse Salong.

PK salong

„Kuna olime saanud võimaluse esindada Baltikumis Kährsi, Karelia parkette ja Upofloori plastpõrandakatteid ning Eestis Cembriti tsementkiust ehitus- ja fassaadiplaate, tundus, et need vajavad professionaalsete arhitektide ning kinnisvaraarendajate seas paremat esitlemisvõimalust,” avab Sander salongi loomise tagamaid. Kohe lisandusid tootevalikusse ka keraamilised plaadid, sanitaartehnika ning vaibad, et kliendid saaksid võimalikult lihtsalt ja kiirelt kõik endale vajaliku valida ühest kohast. Salong sai ruttu populaarseks, juba esimese tegevusaasta lõpuks olid Puukeskuse klientide seas kõik elamuarenduse tuntumad nimed ja müüki tehti üle kolme miljoni euro.

Ajalugu kipub aga korduma ning nii on Puukeskus ka tagasi oma sünnilinnas Tartus, avades seal 2019. aastal sügisel uksed, et teenindada paremini oma Lõuna-Eesti kliente. Seoses esinduste avamise ja käibe kasvuga 2016. aasta 12 miljonilt eurolt 26 miljonini 2019. aastaks hakkas aga kitsaks jääma ettevõtte Maardus asuv keskladu. Nii sai ka seda mullu suvel laiendatud ning nüüd saab Puukeskus teenindada kliente jälle sisuliselt järjekorrata.

Alo Tamm , Harmet OÜ tegevjuht Harmeti kui Eesti suurima majatehase tarneahel on keeruline ning nõuab tarnijatelt suurt täpsust. Puukeskus on meie vanimaid koostööpartnereid ning tänaseks ka üks suurimaid, kelle peale saame 100% kindel olla.

Kliendid ootavad aina mitmekülgsemat tootevalikut

„Puukeskuse areng on ja jääb sõltuma klientidest ning nende vajadustest. Viimaste aastatega on ehitusvaldkond muutunud palju reguleeritumaks ning professionaalsemaks, kuid ehitusmaterjalide kaubandus keskendub järjest enam jaekliendile ning pakub järjest laiemat ning ehitusest kaugemat tootevalikut,” räägib Sander.

PK värvikeskus

Seetõttu avati tänavu jaanuari keskel Tallinnas Marja tänaval täiesti uue kontseptsioonina ainult ehitusega tegelevaid ettevõtteid teenindav PK Värvikeskus. Professionaalne tootevalik on kattev alates Tikkurila värvidest kuni Gyproci, plaadiliimi ja parketini, traditsioonilistest Puukeskuse tootegruppidest rääkimata. Teenindus on kiire nii kohapeal kui ka kauba ehitusobjekti kohaleviimisel ja meeskond noor, kuid väga professionaalne ja entusiastlik. „Loodame oma uusimale pääsukesele kiiret ja kõrget lendu,” sõnab Sander, lisades, et kõrge professionaalsus, kliendi vajaduste mõistmine ja kiire tegutsemine ongi Puukeskuse töötajaid iseloomustavad märksõnad.

Ülo Jaanisoo , Reparo Ehitus OÜ omanik Ehituses on väga tihe konkurents ning ajafaktor on kriitiline. Seetõttu on mul väga hea meel, et Puukeskus on avanud ainult ehitajaid teenindava PK Värvikeskuse kaupluslao koos lihtsa ja mugava e-tellimiskeskusega. Nende professionaalne ja kiire teenindus ning lai kaubavalik võimaldavad meil keskenduda oma põhitegevusele.

