Põlva Soojus on juba 30 aastat klientidele sooja tuppa toonud

Tänavu täitub 30. tegevusaasta kohalikule omavalitsusele kuuluval soojusettevõttel Põlva Soojus AS. Ettevõtte juht Tarmo Kirotar ütleb, et märkimisväärse verstapostini on jõutud tasapisi toimetades ning silmas pidades oma põhilist eesmärki – hoida inimeste kodud ja töökohad soojana mõistliku hinna eest.

„Oleme 100% Põlva vallavalitsusele kuuluv äriühing ning leian, et taolised strateegilised ettevõtted võiksidki olla omavalitsuse all,” räägib Kirotar, kes on Põlva Soojust juhtinud viimased ligi 9 aastat. Selle aja jooksul on muudatusi olnud omajagu, näiteks on töötajate arv langenud seoses automatiseerimisega 57 inimeselt 9 töötajale.

Kuigi ettevõttel ja selle eelkäijatel on pikk ajalugu, pole Kirotari sõnul mõtet seoses spetsiifilise tegevusalaga erilisest eduloost rääkida. „Meie põhitegevusalaks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Siht on alati olnud pakkuda kohalikele võimalikult head teenust ning tahaksime tegutseda vaikselt ja märkamatult, et inimesed ei saaks arugi, kuidas soojus majja tuleb. Ent hinnad on muidugi viimastel aastatel teinud suuri hüppeid ning vahel ei saa kliendid aru, miks nende küte maksab võrreldes näiteks ajalehes kirjutatud maailmaturuhindadega liiga palju.”

Selgituseks võib öelda, et soojusettevõtte poolt tarbijatele esitatud hinnad on kalkuleeritud tihedas koostöös konkurentsiametiga. Kaugkütte hinda ei võta keegi laest, vaid see on paika pandud keeruliste valemite abil ning riigi valvsa silma all.

Viimaste aastate kaootilisusel lõppu ei näi tulevat

„Meie valdkonnas loevad pikaajalised head lepingud. See on see, mis aitab hinda hoida ühtlasel tasemel,” sõnab Kirotar. Põlva Soojuse katlamajad töötavad nii gaasi kui ka kütteõliga, et hajutada riske. „Kahe kütteliigi olemasolu on kindlasti parem kui olla ühe kütte peal. Samas piiravad meie tegevust CO2 normid.”

Ta lisab, et kui veel mõned aastad tagasi moodustas suur osa ettevõtte igapäevatööst torustike ehitus ja uuendamine, siis eelmise aasta kevadel on käinud üks suur virrvarr hindade ümber ning kogu energia on panustatud sinna. „Kui hinnatõus lahti läks, siis alguses elasime kuude, seejärel juba nädalate kaupa. Olen oma töökohal juba üheksas sügis ning võin öelda, et 2023. aasta sügis on olnud erakorraline. Suvi kestis meie mõistes poole oktoobrini, sest üheks meie tööd otseselt mõjutavaks faktoriks on ilmastikuolud,” selgitab Kirotar. „Kui üle-eelmisel aastal taheti juba augusti keskel ja eelmisel aastal septembris majadesse soojust, siis selle aasta september oli eriliselt soe ning kütteperiood nihkus veelgi. See aga mõjutab otseselt soojusettevõtete tegevust.”

Lisaks ilmale mõjutavad muide küttefirmade tööd ka uued ehitusmaterjalid ning aina enam soojustatud hooned. „Inimesed soojustavad maju, mis on muidugi väga tervitatav. Tänu sellele kulub kütmiseks vähem kütet, aga meie oleme ju ettenähtud tootmiseks ning meie kommunikatsioonid tuleb töös hoida nii suurema kui ka pisema küttekulu puhul. Ehk mida vähem toodame, seda kallim tuleb kütte hind. Samas ei taha me oma tarbijate jaoks hinda tõsta,” räägib Kirotar suurest dilemmast. „See kaootilisus ei näigi lõppevat! Kui ei mõjuta hindu maailmaturg, siis mõjutavad ilmastikuolud. Kui ei mõjuta ilmastikuolud, siis midagi muud. Põhiline on kõige selle juures püüda jääda rahulikuks ning teha oma tööd nii hästi, kui on võimalik. Et inimestel oleks soe ja nad ei peaks muretsema.”

Põlva Soojuse kaugkütte piirkonnad asuvad Põlva linnas, Ahja, Tilsi, Peri ja Vastse-Kuuste alevikus. Kaugküttevõrgus varustatakse soojaga kokku 164 kliendi 186 hoonet. Kirotari sõnul on tore, kui mõni klient soovib lisanduda, kuid otseselt Põlva Soojus turuolukorras ei tegutse.

Aitäh kõigile klientidele ja koostööpartneritele nende pikkade põnevate aastate eest!