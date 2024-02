Katusfirma OÜ visioon: ehitada vahel isegi paremaid katuseid, kui lastakse

Kümnendat tegutsemisaastat tähistaval Katusefirma OÜ-l on kolme asutaja peale katusemaastikul toimetamiskogemust kokku peaaegu 90 aastat. Tituleerime endid lihtsateks maapoisteks, aga üritame ikka jõudumööda ka moodsad olla. Seetõttu teab isegi ChatGPT, et: “Katusefirma OÜ on Eesti ettevõte, mis on spetsialiseerunud katuste ehitamisele ja renoveerimisele. Firma on tuntud oma kvaliteetsete teenuste poolest, pakkudes laias valikus lahendusi erinevat tüüpi katuste jaoks.”

Aurahade üleslugemine ja “süüdlased”

Raske on transplanetaarsetele arvamusliidritele vastu vaielda. Eriti kui ise kaelani asja sees olla. Aga meie tagasihoidlikke tegemisi on ka laiemalt märgatud ja patt oleks neid teiste eest vaka all hoida:

1. Oleme kaks korda võitnud konkursi “Eesti aasta katus”;

2. Oleme igal aastal “Äripäeva” Ehitusfirmade TOPis, keskmiselt 35. kohal;

3. Oleme süstemaatiliselt Creditinfo ja Bisnode'i krediidireitingute arvates vähemalt “suurepärased”;

4. Olime “Äripäeva” 2023 Eesti edukamate ettevõtete edetabelis kohal 233.

Asutajakolmik üksi oleks nendest saavutustest sama kaugel nagu kõrghoone kelder katusest. Meie omanikering on kasvanud kuueni. Tallinna kontoris on igapäevaselt juhtimistööd tegemas viis meest, Tartus annavad endast parima neli. Et täita Katusefirma OÜ missiooni: Tõsta oma igapäevase tubli tööga Eesti katuse keskmist taset.

Põlva Riigigümnaasium. Aasta lamekatus 2017. Foto: Margus Vilisoo

Edu pant on head mehed

See ei ole kosmoseteadus, et meiegi kõige suurem jõud on keskmiselt saja-liikmeline katusemeeste kogukond, kellel on kogemust kokku ikka sajandeid ja sajandeid. Ja meeldiv on tõdeda, et liituda soovijaid on permanentselt. Ju siis ajame oma asja ausalt ja õigesti. Aga firma võimetel on piirid, eriti praegustes turu- ja konkurentsisituatsioonides.

Seetõttu ei ole me kategooriliselt nõus nende turuosalistega, kelle tegevus annab märku, et praegu saab katuseid ehitada ainult odavalt ja ebakvaliteetselt. Me ei plaani ka lähitulevikus soodsat tööjõudu kaasata, sest me ei taha häid mehi kaotada. Oluline on oma töötajate austamine ja nende töö väärikas tasustamine.

Veidi ajalugu ja olevik

Katusefirma OÜ asutamisel tekkis nagu muuseas paar-kolm reeglit:

1. Me maksame kõik arved ära tähtaegselt! Toimib kenasti siiani, sellest kinnipidamist tõestas algusajal usalduslik suhe materjalide tarnijatega.

2. Me ei taha ilmtingimata ja vahendeid valimata katusetööde turuliidriks pürgida! Väike paus – aga selleks saamisele kätt ette ka ei pane. Ja nagu möödaminnes on see ainult tööde arvestuses ka viimastel aastatel juhtunud, kuigi kõva kolmandik juhatusest toimetaks tasa ja targu.

3. Me hakka iga hinna eest ja iga tellijaga endale tööd kahmama! Lepingut sõlmides võiks ikka olla sisemine kindlus, et objekti lõppedes plaanitud raha alles jääb ja oh imet – ka arvele laekub.

Ettevõtjatena on meile alati selge olnud, et kogu kontole laekuv raha pole kasum, mis tuleks kiiresti laiali jagada. Oluline on, et firmale tekiks teatud finantsvaru, mis laseks vabamalt tegutseda ja julgemalt helgele tulevikule vastu minna. Tähtis oli ja on ka täna see, et omanikud on ettevõtte tegemistes reaalselt igapäevaselt tegutsemas, mitte ei naudiks n-ö loožis istudes ja asjade kulgu jälgides rantjee-elu. Ausalt öeldes poleks see katuse­turul ka võimalik.

Tahame pakkuda head katust

Katusefirma OÜ eesmärk on selge ja lihtne – teha oma asja nii hästi kui võimalik.

Tellijadki otsivad üha rohkem kindlust enda koostööpartnerite osas. Tihti ei osteta iga hinna eest ainult hinda. Kui hinnakäärid pole väga suured, siis eelistatakse tugevama taustaga ja järele­proovitud töövõtjaid. Meie enda seisukoht on, et nii odavalt, nagu mõned praegu pakuvad, pole pikemas vaates mõistlik tööd teha ja see ei käi ka enesevääriku­sega kokku.

Tähtsaimaks tegevusalaks on lame­katuste ehitamine, kuid tegelikult on ampluaa laiem – ette võetakse tööd, kus katused remonti või hooldust vajavad, tööd, kus ehitada tuleb kaldkatus või korda teha tuulduv fassaad. Ehitatud on näiteks ka Eesti üks suurimaid valtskatuseid – Balti Jaama turg ca 10 000 m².

Kõik tehtavad tööd on Katusefirma OÜ jaoks tähtsad. Latti pole me alla lasknud aastate eest ja ei lase ka täna.

Kuna tegutseme nii Eestimaa kui ka Liiwimaa kubermangus, on meile silma ja kõrva jäänud teatud ärikultuuri erinevused nende regioonide vahel. Aga see selleks.

Tehisaru on rääkinud

"Kokkuvõttes on Katusefirma OÜ usaldusväärne partner, kes pakub professionaalseid katuseehituse ja -remonti teenuseid. Ettevõte eristub oma kliendikeskse lähenemise, kõrge kvaliteeditaseme ning keskkonnasõbralikkuse poolest. Tugev kogemus valdkonnas ja mitmekülgne portfell teevad Katusefirma OÜst eelistatud valiku klientidele, kes hindavad usaldusväärsust ja tipptasemel teenuseid." Aamen.