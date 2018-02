Proteesihüvitise maksmine muutub lihtsamaks

05. veebruar 2018, 08:55

Jaanuarist hakkavad hammaste proteesid maksma igal pool ühepalju ja haigekassa hüvitist saab kasutada vaid nende teenusepakkujate juures, kes on sõlminud haigekassaga lepingu.

Tasub teada 260 eurot kolmeks aastaks on õigus saada proteeside hüvitist ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ning üle 63aastastel ravikindlustatud eakatel.

“Kokkulepitud hinnakiri tähendab seda, et kõikide partnerite juures üle Eesti on proteesid sarnases hinnaklassis,” sõnas haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann. Tema sõnul aitab see tagada, et igas piirkonnas saaksid inimesed endale haigekassa toel lubada vähemalt esmavajalikud proteesid suu tervise parandamiseks.

Eelmise hüvitise jääk kandub edasi

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub proteeside hüvitamise kord ning soodustust saab kasutada nende hambaarstide juures, kes on sõlminud haigekassaga lepingu. Seega tasub uueks aastaks hambaarstiaega kinni pannes arstilt kindlasti üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või plaanib ta sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada.

Friedemann lisas: “Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. Kui inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saab ta seda alates 2018. aasta algusest ikka kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures.”

Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa hambaarsti juures maha kohe maksmise hetkel. Enam ei pea hüvitise saamiseks esitama haigekassale tagantjärele eraldi taotlust, sest kogu arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.

Inimestel, kellele kehtis tänase korra järgi proteesihüvitis, on oluline teada, et kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel haigekassale esitada kuni 31.01.2018.

Äripäev