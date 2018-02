5 viisi, kuidas oma enesekindlust tõsta

10. veebruar 2018, 07:15

Inimesed hindavad enesekindlust ning see nakkab. Enesekindlad inimesed julgevad oma hirmudele otsa vaadata ning nad võtavad rohkem riske, kirjutab portaal Inc.com

Nad teavad, et kõigist takistustest on võimalik üle saada. Enesekindlad inimesed näevad oma elu positiivses võtmes – ka siis, kui kõik nii hästi ei lähe. Nad austavad ennast ja on endaga rahul.

Selline enesekindlus annab inimesele palju juurde. Hea uudis on see, et see on kõigi jaoks saavutatav.

„Madal enesehinnang ei pea olema eluaegne karistus. Enesekindlust saab õppida, harjutada ja kinnistada – nii nagu ka teisi oskusi. Kui sa oled selles meistriks saanud, siis kõik sinu elus muutub paremuse poole,“ ütles raamatu „Building Confidence“ autor Barrei Davenport.

Kõik taandub ühele lihtsale küsimusele. Kui sa endasse ei usu, siis miks peaks sinusse keegi teine uskuma?

Allpool on toodud välja mõned nipid, mis peaksid aitama sinu enesekindlust tõsta. Ära lihtsalt loe neid. Hakka neid harjutama. Alguses võib nii olla, et pead omale ehitama näilise enesekindluse ja alles seejärel saad päriselt enesekindel olla. Selleks on vaja aega ja harjutamist.

Hoia eemale negatiivsusest ja too oma ellu positiivsust

Sa pead hindama inimesi, kellega sa suhtled. Sinna hulka kuuluvad ka sõbrad ja perekond. Peaksid kaaluma negatiivsete inimestega suhtlemist, kes sinu enesekindlust murendavad ja sind alla toovad.

Püsi positiivne, isegi siis, kui sa ei ole veel enesekindlust saavutanud. Süsti ka teistesse positiivset entusiasmi ning võta asju ette. Ära keskendu probleemidele, mis sul elus on. Keskendu hoopis lahendustele ja positiivsetele muutustele.

Muuda oma kehakeelt ja stiili

Väga tähtsad on ka kehahoiak, naeratamine, silmside ja rääkimine. Ainuüksi õlgade taha lükkamine annab teistele inimestele signaali, et sa oled enesekindel inimene. Naeratamine ei anna sulle ainult head enesetunnet – see aitab teistel ennast sinuga mugavamalt tunda. Kujuta ette inimest, kes naeratab ja on hea kehahoiakuga. Tõenäoliselt on ta enesekindel.

Vaata inimest, kellega sa räägid. Ära vaata tema jalanõusid. Silmside hoidmine näitab enesekindlust. Viimaks – räägi aeglaselt. Uuringutes on leitud, et need, kes räägivad aeglasemalt ja selgemalt, tunnevad ennast enesekindlamalt. Boonuseks on ka see, et teised inimesed saavad paremini aru, mida sa öelda püüad.

Ära lepi äpardustega ning saa lahti negatiivsest mõtlemisest

Ära anna kunagi alla. Ära lepi läbikukkumistega. Kõike on võimalik lahendada, miks peaksid alla andma? Tee sellest oma uus mantra. Edu saavutamine aitab sul enesekindlust märkimisväärselt tõsta.

Madal enesekindlus on tihtipeale põhjustatud negatiivsest mõtlemisest, mis ei taha ära lõppeda. Kui sa teed pidevalt ennast maha ning ütled endale, et sa pole piisavalt hea või atraktiivne, siis nii ka on. Sa muutud selleks, mida sa oma peas mõtled. Negatiivsete mõtete tulekul proovi ennast ümber lülitada ning harjuta ennast positiivselt mõtlema.

Ole alati valmis

Õpi kõike, mida on võimalik teada sinu elualal. Kui sa oled ennast ette valmistanud ja kogunud vajalikud teadmised, siis sinu enesekindlus tõuseb väga kiiresti.

Tee raskete aegade nimekiri

Vahepeal tekib kõigil raskeid aegu, millest on küllaltki keeruline välja tulla. Valmistu nendeks ette ning tee nimekiri asjadest, mille üle sa tänulik oled. Tee ka teine nimekiri saavutustest, mille üle sa uhke oled. Kui su nimekirjad on valmis, siis pane nad külmkapi või töölaua peale. See aitab sul meelde tuletada, mis on sinu elus toredat ja head.